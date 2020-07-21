В Испании с момента начала пандемии коронавируса было выявлено 265 тысяч случаев заражения.
После отмены большинства ограничений число инфицированных выросло на 400%, сообщили в Минздраве страны.
С 21 июля в Испании было зафиксировано 18 564 случая инфицирования, 1154 человека были доставлены в больницу, жертвами заболевания стали 99 человек.
В начале текущего месяца на 100 тысяч жителей приходилось 8,76 случая заражения.
Но к 20 июля доля заболевших составила уже 27,39. Очагами инфекции являются Каталония и Арагон.
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