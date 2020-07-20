Врач: прививка от гриппа поможет защитить организм от COVID-19

Кандидат медицинских наук Владимир Бекетов рассказал, как подготовить организм ко второй волне коронавируса.

От COVID-19 защитит прививка от гриппа

Врач пояснил, что жаркая погода и уменьшение влажности не оказывают влияния на ослабление коронавирусной инфекции. Он рекомендует россиянам сделать прививку от гриппа. Бекетов утверждает, что лучше всего вакцинироваться в период с августа до начала октября.

"Если человек страдает хроническими лёгочными заболеваниями, заболеваниями сердца или диабетом, то прививка от гриппа не только не противопоказана, но, напротив, настоятельно рекомендована", — пояснил он.

Кроме того, специалист отметил, что отвары, настойки и гомеопатические средства не помогут укрепить иммунитет. Он считает, что на хорошее здоровье влияет здоровый сон от 8 до 10 часов в сутки. Если нет возможности спать до 10 часов ночью, но необходим дневной сон.

Также нужно употреблять больше белков и клетчатки и меньше жиров. Лучше ограничить мясо в пользу птицы и рыбы.