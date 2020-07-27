Тысячи украинцев эвакуировали из ТЦ из-за угрозы взрыва

В Львовской области Украины разыскивают телефонного террориста. Накануне он сообщил о минировании одного из торговых центров.

Магазин крупный, эвакуировать пришлось почти пять тысяч человек — сотрудников и посетителей.

"Правоохранители обследовали помещение заведения и прилегающую территорию — взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили. Всего из заведения эвакуировали около пяти тысяч посетителей и работников", — сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Проверку здания провели эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб полиции. В отношении телефонного террориста возбудили уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" писала, что на Украине мужчина захватил в заложники полковника полиции. ЧП произошло в Полтаве. И это был третий случай захвата заложников в стране за неделю До этого мужчина удерживал пассажиров автобуса в Луцке, а в Харькове местный житель захватил пустой дом.