В Львовской области Украины разыскивают телефонного террориста. Накануне он сообщил о минировании одного из торговых центров.
Магазин крупный, эвакуировать пришлось почти пять тысяч человек — сотрудников и посетителей.
"Правоохранители обследовали помещение заведения и прилегающую территорию — взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили. Всего из заведения эвакуировали около пяти тысяч посетителей и работников", — сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Проверку здания провели эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб полиции. В отношении телефонного террориста возбудили уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее "Правда.Ру" писала, что на Украине мужчина захватил в заложники полковника полиции. ЧП произошло в Полтаве. И это был третий случай захвата заложников в стране за неделю До этого мужчина удерживал пассажиров автобуса в Луцке, а в Харькове местный житель захватил пустой дом.
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.