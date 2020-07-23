На Украине мужчина захватил в заложники полковника полиции

В третий раз за неделю на Украине произошёл захват заложников. После происшествия с автобусом в Луцке и захватом пустого дома в Харькове инцидент произошёл в Полтаве.

О случившемся в Facebook рассказал замглавы МВД Украины Антон Геращенко. Захват произошёл в 9 утра около здания админсуда в Полтаве.

Мужчина, которого работники уголовного розыска пытались задержать по подозрению в угоне автомобиля, достал гранату РГД-5 и схватил сотрудника отдела полиции.

После непродолжительных переговоров "террорист" согласился обменять рядового сотрудника на начальника угрозыска Полтавской области полковника полиции Шияна. Захватчику был предоставлен автомобиль, на котором он вместе с заложником уехал с места происшествия.

Автомобиль направляется в сторону Киева, полиция ведёт преследование.

"Продолжаются переговоры, цель которых заставить злоумышленника сдаться полиции не нанося вреда ни себе, ни окружающим. Введено в действие полицейскую специальную операцию "Гром", - написал Геращенко.

Захват в Луцке

21 июля в Луцке Максим Кривош захватил автобус с пассажирами. Он потребовал, чтобы украинские олигархи и чиновники высшего ранга одновременно выложили в Сеть видео, на котором признались бы в терроризме.

Отдельное требование прозвучало к президенту Владимиру Зеленскому. От него террорист потребовал ролик, на котором глава государства призвал бы всех посмотреть фильм "Земляне" 2005 года.

Зеленский требование выполнил, после чего мужчина отпустил заложников и сдался.