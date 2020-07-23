Китай готов восстановить авиасообщение с Россией

Восстановление авиасообщения с Россией стоит на повестке дня в Китае. Полеты будут возобновлены при условии соблюдения всех мер безопасности.

Об этом рассказали в МИД КНР.

"Недавно Федеральное агентство воздушного транспорта связалось с авиационными властями Китая, чтобы уведомить о том, что Россия с 15 июля будет постепенно снимать ограничения на международные пассажирские перевозки. В настоящее время китайская сторона находится в контакте с российской по этому вопросу", — пояснили в ведомстве.

Сейчас китайские власти разрешили иностранным перевозчикам летать в один из 37 городов Китая. Рейсы можно совершать раз в неделю.

Ранее "Правда.Ру" писала, что "Аэрофлот" начал продажу билетов в Турцию. Пассажирам предлагаются вылеты из Москвы и Санкт-Петербурга, первый рейсы назначены на 1 августа. При этом никакой официальной информации о возобновлении регулярных международных рейсов для российских авиакомпаний не было.

Также сообщалось, что авиасообщение между Россией и Турцией восстановлено. Об этом писали СМИ со ссылкой на источник в министерстве транспорта Турции.