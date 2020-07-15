СМИ: Авиасообщение между Россией и Турцией восстановлено

Турецкие власти сообщают о возобновлении авиасообщения с Россией. Информацию распространяет Министерство транспорта республики.

Первые полеты назначены на 15 июля.

"Турция и Россия возобновляют авиасообщение. Согласно договоренности, авиарейсы начнутся уже с сегодняшнего дня", — пишет агентство Anadolu со ссылкой на официальное ведомство.

Сообщается, что инициативу проявила турецкая сторона. При этом в России официально информацию пока не подтвердили.

Дату 15 июля называла и вице-премьер Татьяна Голикова. 10 июля она заявила, что Россия открывает международное авиасообщение с 15 июля. Лететь можно будет в те страны, где на 100 тысяч населения приходится не более 40 случаев заражения коронавирусом.

Ранее "Правда.Ру" писала, что россиян готовы принять восемь стран: Куба, ОАЭ, Египет, Хорватия, Мальдивы, Мексика, Доминикана, Турция. Роспотребнадзор также публиковал список стран, куда могут полететь россияне. В нем значатся Вьетнам, Китай, Шри-Ланка, Великобритания, Дания, Италия, Венгрия, Нидерланды, Польша, Монголия, Германия, Финляндия, Норвегия.