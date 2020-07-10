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Россия открывает международное авиасообщение

Общество

Запрет на международные полеты в России скоро снимут. Это произойдет 15 июля.

Лететь можно будет в те страны, где на 100 тысяч населения приходится не более 40 случаев заражения коронавирусом.

"Это стало возможным, потому что в России, как вы знаете, уже на протяжении достаточно длительного времени наблюдается снижение заболеваемости и случаев выявления новой коронавирусной инфекции. Рассчитывается этот показатель — 40 на 100 тысяч населения — за 14 дней, то есть известный нам всем инкубационный период", — пояснила вице-премьер Татьяна Голикова.

Еще один важный показатель, на который будут ориентироваться при разрешении на полет в конкретную страну, — среднесуточный прирост новых случаев. Он должен быть ниже одного процента.

Сейчас предстоит провести переговоры со странами, получить необходимые данные и составить перечень государств, куда смогут полететь россияне без опасений за свое здоровье. Кроме того, самолеты будут летать туда, где готовы принять россиян. То есть авиасообщение восстановят на принципах взаимности.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Роспотребнадзор составил список стран, в которые могут полететь россияне. В списке значатся Вьетнам, Китай, Шри-Ланка, Великобритания, Дания, Италия, Венгрия, Нидерланды, Польша, Монголия, Германия, Финляндия, Норвегия.

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