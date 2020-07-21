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Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила продажу билетов в Турцию

Туризм » Путешествия

На сайте "Аэрофлота" теперь можно приобрести билеты на рейсы в Турцию. С 1 августа в Анталью можно вылететь из Москвы и Санкт-Петербурга.

Из столицы на данный момент анонсировали пока только два рейса — в 09:35 и 16:35, а из Петербурге только один, в 9:30.

Стоимость билетов

Билеты на рейс из Москвы стоит от 13,9 тысячи рублей в один конец. Но так как спрос очень высокий, за эти деньги можно приобрести билеты только с 4 августа.

Стоимость прямого перелета 1 августа начинается с 57,2 тысячи.

Из Петербурга на 1 августа есть билеты за 19,2 тысячи рублей. На более поздние даты можно купить билеты за 10,8 тысячи.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе появилась информация о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в "Аэрофлоте" просят назвать дату старта международных полетов.

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