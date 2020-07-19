Президент Украины Владимир Зеленский принесет свои извинения главе Чечни Рамзану Кадырову и сделает это столько раз, сколько потребуется.

Такое мнение высказал Политический обозреватель МИА "Россия Сегодня" Владимир Корнилов. Он утверждает, что нынешний украинский лидер — трус.

"Вот недавно во время рабочей поездки Зеленского по одному из городов какой-то блогер заявил ему, что он из нацкорпуса. Вы видели во время трансляции, как у Зеленского сразу изменился взгляд, и он стал заискивать перед ним?

А вспомните недавнюю историю с Парасюком из запрещенного в РФ "Правого сектора", когда тот рассказал, что Зеленский, еще будучи в "Квартале-95", звал его в гости одобрить пародию на него, дабы не обиделся. Да, Зеленский — трус, что поделать, соответственно, и перед Рамзаном Кадыровым извинится. Я думаю, что не раз извинится", — сказал Корнилов.