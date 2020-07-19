Зеленский проведет отпуск на "даче Никиты Хрущева"

Украинский лидер Владимир Зеленский планирует провести отпуск на государственной резиденции на острове Бирючий в Херсонской области, которая известна как "дача Никиты Хрущева".

Об этом рассказал политолог Тарас Черновол. По его словам, президент поедет туда без своей жены.