Украинский лидер Владимир Зеленский планирует провести отпуск на государственной резиденции на острове Бирючий в Херсонской области, которая известна как "дача Никиты Хрущева".
Об этом рассказал политолог Тарас Черновол. По его словам, президент поедет туда без своей жены.
"Бирючий входит в очень интересный отечественный Азово-Сивашский заповедник, который принадлежит не министерству экологии, а Государственному управлению делами (знаменитая Дуся, которую он более года назад обещал ликвидировать, как и кортежи и многочисленные резиденции)", — утверждает политолог.
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