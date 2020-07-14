"Цунами неправды’: Трамп сделал 20 тысяч ложных заявлений

Дональд Трамп сделал 20 тысяч ложных или вводящих в заблуждение заявлений, находясь на своем посту.

Об этом сегодня сообщает газета The Washington Post, которая выявила "цунами неправды, исходящее из Овального кабинета".

В колонке проверки фактов газеты говорится, что Трамп "достиг рубежа 9 июля, в день, когда он выступил с 62 такими заявлениями":

"Около половины из них прозвучали в интервью ведущему Fox News Шону Хэннити, среди них заявление о "огромной поддержке" в афроамериканском сообществе и обвинение в том, что Барак Обама и Джо Байден шпионили за кампанией Трампа в 2016 году", -написано в материале.

От идеи к воплощению

The Post создала свою базу данных в течение первых 100 дней пребывания Трампа на посту президента. С тех пор журналисты изучали каждое его заявление, сделанное на пресс-конференциях и митингах, в телевизионных выступлениях и в социальных сетях.

За первые 100 дней фактчекеры насчитали 492 ложных или вводящих в заблуждение заявления:

"Трамп произносил их со скоростью около 5 штук в день. Цунами лжи просто угрожающе росло день ото дня. Тогда и появилась идея вести статистику. Однако, идея о том, что Трамп превысит отметку в 20 тысяч фейков до того, как закончит свой срок, казалась смехотворной, когда Fact Checker начал этот проект", — пишут редактор Гленн Кесслер и фактологи Сальвадор Риццо и Мер Келли.

Немного фактов

За последние 14 месяцев, когда внимание всех было приковано к докладу Мюллера, импичменту Трампа, пандемии коронавируса и убийства полицией Джорджа Флойда, Трамп в среднем делал 23 ложных или вводящих в заблуждение заявления в день.

Трамп высказал почти 1200 лживых и вводящих в заблуждение утверждений о пандемии, многие из которых вращаются вокруг испытательного потенциала Америки.

Сотрудники The Post Fact Checker обнаружили, что самая "любимая" ложь Трампа — это его утверждение, что "экономика США является лучшей из всех, что когда-либо были":