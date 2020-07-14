Дональд Трамп сделал 20 тысяч ложных или вводящих в заблуждение заявлений, находясь на своем посту.
Об этом сегодня сообщает газета The Washington Post, которая выявила "цунами неправды, исходящее из Овального кабинета".
В колонке проверки фактов газеты говорится, что Трамп "достиг рубежа 9 июля, в день, когда он выступил с 62 такими заявлениями":
"Около половины из них прозвучали в интервью ведущему Fox News Шону Хэннити, среди них заявление о "огромной поддержке" в афроамериканском сообществе и обвинение в том, что Барак Обама и Джо Байден шпионили за кампанией Трампа в 2016 году", -написано в материале.
The Post создала свою базу данных в течение первых 100 дней пребывания Трампа на посту президента. С тех пор журналисты изучали каждое его заявление, сделанное на пресс-конференциях и митингах, в телевизионных выступлениях и в социальных сетях.
За первые 100 дней фактчекеры насчитали 492 ложных или вводящих в заблуждение заявления:
"Трамп произносил их со скоростью около 5 штук в день. Цунами лжи просто угрожающе росло день ото дня. Тогда и появилась идея вести статистику. Однако, идея о том, что Трамп превысит отметку в 20 тысяч фейков до того, как закончит свой срок, казалась смехотворной, когда Fact Checker начал этот проект", — пишут редактор Гленн Кесслер и фактологи Сальвадор Риццо и Мер Келли.
"Трамп был вынужден адаптировать [послание] к трудным экономическим временам, и это сделало его еще более фантастическим. Если раньше он говорил, что это была лучшая экономика в истории США, то теперь он часто вспоминает, что достиг "лучшей экономики в истории мира"."
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