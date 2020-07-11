Президент США Дональд Трамп признал, что американские спецслужбы провели кибератаку против российской компании в 2018 году. Он сам одобрил проведение кибератаки на Агентство интернет-исследований в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщил обозреватель газеты The Washington Post Марк Тиссен.
"На этой неделе во время интервью в Овальном кабинете Трамп впервые признал, что санкционировал тайную кибератаку против российского Агентства интернет-исследований", — утверждает журналист.
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