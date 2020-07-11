Трамп признал, что США провели кибератаку на российскую компанию

Президент США Дональд Трамп признал, что американские спецслужбы провели кибератаку против российской компании в 2018 году. Он сам одобрил проведение кибератаки на Агентство интернет-исследований в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил обозреватель газеты The Washington Post Марк Тиссен.