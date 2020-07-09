По словам президента Украины Владимира Зеленского, у страны не хватает технических возможностей для организации дистанционного обучения.
Зеленский надеется, что до первого сентября ситуация с коронавирусом разрешится, и дети смогут спокойно посещать школы. А с организацией дистанционного обучения могут быть проблемы.
"Если дистанционное обучение, нужно, чтобы у нас 3G и 4G были по всей стране", — цитирует Зеленского агентство УНИАН.
На Украине разгорается очередной скандал, связанный с внешним управлением страной со стороны США.