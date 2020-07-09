Зеленский: мы технически не сможем организовать дистанционное обучение

По словам президента Украины Владимира Зеленского, у страны не хватает технических возможностей для организации дистанционного обучения.

Зеленский надеется, что до первого сентября ситуация с коронавирусом разрешится, и дети смогут спокойно посещать школы. А с организацией дистанционного обучения могут быть проблемы.