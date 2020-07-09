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В Новой Зеландии ищут исчезнувшую популяцию редких птиц

Мир

Специальная поисково-спасательная группа была развернута в Новой Зеландии для поимки последних оставшихся в живых находящихся под угрозой исчезновения птиц, которые скрылись с свободного от хищников острова.

ДЛЯ СПРАВКИ:

В дикой природе осталось только 250 береговых ржанок (tūturuatu)- самых редких в мире представителей вида.

Береговые зуйки эндемичны для Новой Зеландии и известны своим "дружелюбием" - чертой, которая наряду с их наземными гнездами делает их очень уязвимыми для хищников.

История спасения вида

Защитники природы возвращали их на материк после того, как эти птицы были почти уничтожены кошками и крысами к 1880 году.

Птицы прожили 100 лет в отдаленной колонии на островах Чатем, в 650 км к западу от Новой Зеландии.

Остров Мана у побережья Северного острова Kapiti coast был неслучайно выбран домом для колонии береговых ржанок в 2007 году - там практически не было хищников. Но через несколько лет после начала работы над восстановлением популяции одна крыса уничтожила половину птиц, еще часть вскоре умерла из-за "осложнений".

После событий 2007 года защитники природы избегали повторного завоза на остров ржанки, пока ситуация с вредителями не была решена.

И вот в апреле и мае на остров завезли 29 молодых птиц. Экспедиция потребовала министерского разрешения на поездку из-за изоляции по поводу COVID-19.

Несколько дней назад орнитологи обнаружили, что все птицы исчезли. 

 

 

 

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