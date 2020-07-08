Однополые браки планируют узаконить в Таиланде

Обсуждение закона, разрешающего однополые браки, продолжается в Таиланде. Законопроект получил одобрение правительства страны.

Теперь документ будут рассматривать в парламенте Таиланда. В нем идет речь о возможности узаконить отношения однополых пар, а также дает им право официально усыновлять детей.

Согласно законопроекту, такой брак должен быть добровольным, а вступить в такие отношения смогут лица старше 17 лет. Пары должны быть гражданами Таиланда.

Вступить в однополые отношения смогут и более молодые тайцы. Для этого им потребуется разрешение родителей, опекунов или суда. Выдачу такого разрешения также предусматривает новый закон.

Однополые браки будут уравнены в правах с традиционными семьями. Для этого готовятся изменения в Гражданский кодекс страны.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в США впервые в мире узаконили "групповой брак". Легализация новой формы отношений произошла в штате Массачусетс. Как отмечает одна из участниц такого брака, в США это "модная тема", так как бракоразводный процесс — дело хлопотное и дорогостоящее.