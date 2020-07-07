В штате Массачусетс, где впервые были легализованы однополые браки, решили пойти дальше и узаконили "групповые браки".

Первой новую модель семьи опробовала 53-летняя Марина, которая уже 21 год находится в браке с гражданином США.

"В Штатах это очень модная тема. Особенно среди пар с солидным супружеским стажем, когда дети уже выросли, а муж и жена подустали друг от друга. Развод в Америке дело хлопотное и дорогостоящее, поэтому многие предпочитают не разводиться, а полиаморить. Первыми начали всякие звезды, в чей образ жизни никак не укладывается традиционный семейный уклад. Но принять это не так просто, конечно. Мы с мужем, к примеру, нанимали тренера по полиаморным отношениям", — объяснила женщина.