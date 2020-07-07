Пекин сообщил об отсутствии новых случаев заболевания коронавирусом

Китай сообщил о 8 новых случаях выявления инфицирования коронавирусом в материковой части страны 6 июля.

Как следует из текста, распространенного управлением здравоохранения, все новые инфекции были завезены въезжающими в Китай из-за рубежа.

Одновременно с этим сообщается, что в столице страны, Пекине, новых заболевших,равно как и новых смертей от COVID-19 не выявлено.

По состоянию на утро 7 июля в Китае

было зарегистрировано в общей сложности 83 565 случаев подтвержденного коронавируса,

погибших - 4634 человек.

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