В Китае страхи перед новой волной эпидемии коронавируса начинают слабеть - в Пекине зафиксировано всего 9 новых случаев заболевания за сутки.
Официальный Пекин сегодня сообщил, что в воскресенье, 21 июня, в городе было зафиксировано всего 9 новых случаев заражения коронавирусом.
"Впервые с 11 июня (именно тогда на продуктовом рынке в китайской столице была зафиксирована вспышка заражений - прим. ред) ежедневные новые случаи заболевания упали до однозначных цифр", - отмечается в распространенном сообщении.
Пекинская вспышка коронавируса может быть опаснее, чем Уханьская
Эксперт: в Китае нет второй волны COVID, там еще первая не прошла
В Пекине закрылся завод Pepsi из-за обнаружения коронавирусной инфекции
В 1989 году пара из Лонг-Айленда решила купить себе хранилище и отдала за это удовольствие 100 долларов. Вскрыв покупку, они увидели небольшой спорткар, спрятанный под грудой тряпок. После "распаковки" оказалось, что это Lotus Esprit 1976 года.