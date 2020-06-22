Страх перед второй волной коронавируса в Пекине оказался преувеличен

В Китае страхи перед новой волной эпидемии коронавируса начинают слабеть - в Пекине зафиксировано всего 9 новых случаев заболевания за сутки.

Официальный Пекин сегодня сообщил, что в воскресенье, 21 июня, в городе было зафиксировано всего 9 новых случаев заражения коронавирусом.

"Впервые с 11 июня (именно тогда на продуктовом рынке в китайской столице была зафиксирована вспышка заражений - прим. ред) ежедневные новые случаи заболевания упали до однозначных цифр", - отмечается в распространенном сообщении.

С 11 по 21 июня Пекин сообщил в общей сложности о 236 случаях заражения.

Все заболевшие были госпитализированы.

Еще 22 бессимптомных случая находятся под медицинским наблюдением.

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