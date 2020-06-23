Вывод вирусологов: коронавирус в Пекин был завезен из-за границы

Мутация коронавируса, обнаруженная в Пекине, в настоящее время доминирует в мире. Это свидетельство того, что вирус был импортирован из-за пределов Китая.

Такое заявление опубликовал сегодня Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), где была проанализирована ситуация со вспышкой инфекций COVID-19 на оптовом рынке Синфанди в Пекине на прошлой неделе.

CDC уже передал всю информацию по выявленному геному во Всемирную организацию здравоохранения.

Как следует из доклада:

обнаруженная мутация активно распространялась в Европе в начале февраля и составляла до 26% случаев заражений в мире;

в мае этот вирусный штамм стал доминирующим — им были заражены уже 70% заболевших.

"Мутационный вариант COVID-19 был обнаружен в вирусе, распространяющемся по Европе, острову Тайвань и Колумбии в Южной Америке. Но до четверга минувшей недели (когда произошла вспышка на рынке Синфанди — Прим. ред.) его не обнаруживали на материковой части Китая", — отмечено в докладе CDC.

По словам вирусолога Яна Чжаньцю, заместителя директора отдела биологии патогенов в Уханьском университете, результаты проведенного анализа "потенциально указывают на то, что вирус, вызывающий последнюю вспышку в Пекине, был импортирован из-за пределов Китая".

"Тот факт, что случаи заболевания в Пекине взлетели с нуля до почти трехсот всего за одну неделю, указывает на то, что вирус является более заразным, чем штамм, который распространился в Ухане", — говорит вирусолог.

С 11 по 22 июня Пекин сообщил о 279 случаях COVID-19. Еще 22 бессимптомных случая находятся под медицинским наблюдением.