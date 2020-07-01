Вода на побережье Черного моря в Одессе загустела и приобрела зеленый цвет. Об этом сообщила Госпродпотребслужба Украины в Одесской области.
По информации ведомства, под воздействием высокой температуры водоросли на дне моря начинают разлагаться. Это приводит к изменению плотности воды и её цвета. Спасатели предупреждают, что купаться в такой воде не стоит.
В Москве скончался известный актер и друг Александра Реввы Максим Парфенов. Артист выпал из окна своей квартиры, которая расположена на 11 этаже.