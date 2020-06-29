Количество жертв пандемии COVID-19 в мире перевалило за полмиллиона

По данным университета Хопкинса (США), к началу новой недели количество летальных исходов мировой коронавирусной пандемии преодолело отметку в 500 тысяч.
Мировым лидером по числу жертв COVID-19 остаются США:
Бразилия занимает второе место — 57 622 смертей.
За ней следуют Великобритания, Италия и Испания.
Как отмечается на сайте университета Хопкинса,
фактически, более половины зарегистрированных случаев смерти произошло в этих пяти странах, что частично объясняется их методами тестирования и отчетности.
Первая "десятка" наиболее пострадавших стран, ранжированных по смертности на 1 млн населения:
Из них:
Из них:
Скрины с сайта Университета Хопкинса.
Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.