Количество жертв пандемии COVID-19 в мире перевалило за полмиллиона

По данным университета Хопкинса (США), к началу новой недели количество летальных исходов мировой коронавирусной пандемии преодолело отметку в 500 тысяч.

Какие страны пострадали больше других

Мировым лидером по числу жертв COVID-19 остаются США:

там умерли от коронавирусной инфекции 125 803 человек

Бразилия занимает второе место — 57 622 смертей.

За ней следуют Великобритания, Италия и Испания.

Как отмечается на сайте университета Хопкинса,

фактически, более половины зарегистрированных случаев смерти произошло в этих пяти странах, что частично объясняется их методами тестирования и отчетности.

"Рейтинг COVID-смертности" от университета Хопкинса

Первая "десятка" наиболее пострадавших стран, ранжированных по смертности на 1 млн населения:

Сан-Марино-1235. Бельгия — 839. Андорра — 675. Великобритания — 639. Испания — 606. Италия — 574. Швеция — 522. Франция — 455. США — 377. Нидерланды — 356.

На момент публикации материала в мире было зарегистрировано

10 145 947 заражений COVID-19.

Из них:

501 898 летальных исходов болезни.

Из них:

Скрины с сайта Университета Хопкинса.