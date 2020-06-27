Украинское государство перестало существовать, поскольку его подменили собой чиновники, которые преследуют собственные интересы.

С таким заявлением выступил глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.

"На Украине нет государства! На Украине есть чиновники, которые действуют именем несуществующего государства. Потому что государство — это то, что для всех, оно обеспечивает справедливость для всех и защищает всех. Где такое на Украине существует? На Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник", — утверждает экс-президент Грузии.