Представители ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не стали рассматривать предложение Киева о проведении выборов.

Об этом сообщил представитель Луганской Народной Республики Родион Мирошник.

"Некий календарь подготовки к местным выборам действительно был, представители Киева его отправили в политическую группу, но только он сразу же был отправлен в урну и обсуждать его никто не стал", — пояснил Мирошник.