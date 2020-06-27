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В ЛНР отвергли идею Киева о проведении выборов

Мир » Бывший СССР » Украина

Представители ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не стали рассматривать предложение Киева о проведении выборов.

Об этом сообщил представитель Луганской Народной Республики Родион Мирошник.

"Некий календарь подготовки к местным выборам действительно был, представители Киева его отправили в политическую группу, но только он сразу же был отправлен в урну и обсуждать его никто не стал", — пояснил Мирошник.

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