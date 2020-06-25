Швеция открыла границы только для гостей из стран Евросоюза

Швеция продлила запрет на въезд иностранцев. Попасть в страну могут только граждане Евросоюза.

Запрет продлен до 7 июля.

"Правительство решило сегодня продлить запрет на въезд в ЕС через территорию Швеции до 7 июля 2020 года. Причина введения запрета остается прежней — предотвращение распространения COVID-19", — сообщает правительственная канцелярия.

Иностранцев не пускают в страну с середины марта. Беспрепятственно въезжать в Швецию могут ее граждане и те, кто имеет вид на жительство.

Ранее сообщалось, что в Швеции всех, кто имеет признаки коронавируса, начали тестировать бесплатно.

Россиянам запретят въезд в Евросоюз, когда откроются границы. Это касается граждан стран, в которых сложная эпидемиологическая обстановка. В их числе Россия, США и Бразилия. Ожидается, что страны Европы откроют въезд с 1 июля. Если какая-то страна не последует регламенту, то в ЕС возможно закрытие внутренних границ. Перечень государств, граждан которых пустят на территорию ЕС, будут пересматривать раз в две недели.