Россиянам запретят въезд в ЕС после открытия границ

Евросоюз после открытия внешних границ временно ограничит возможность въезда на свою территорию гражданам стран, в которых сложная эпидемиологическая обстановка. Рассматривается вариант, при котором в страны ЕС не смогут приехать граждане США, Бразилии и России, которые лидируют по распространению коронавируса, сообщает The New York Times.

По сведениям газеты, власти ЕС готовят рекомендации для государств-членов для открытия границ с 1 июля. Если какая-то страна не последует регламенту, то в ЕС возможно закрытие внутренних границ.

В документе отмечается, что в среднем в Евросоюзе сейчас 16 новых заражений на 100 тыс. человек. В России этот показатель составляет 80, в США - 107, в Бразилии - 190.

Перечень государств, из которых разрешён въезд в ЕС, будет пересматриваться каждые две недели.