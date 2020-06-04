Министр финансов Швеции Пер Болунд заявила о том, что тестирование на коронавирус будут делать бесплатно всем желающим, у кого есть симптомы заражения.
"С настоящего момента все люди с симптомами смогут бесплатно сдать тест на COVID-19. В случае позитивного результата начнется работа по отслеживанию контактов заразившегося. Все расходы берет на себя государство независимо от того, входит человек в приоритетную группу или нет", — заявил Болунд.
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