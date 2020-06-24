Саакашвили рассказал о походах в ночные клубы с Трампом

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили,а ныне глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ рассказал о своих похождениях во время президентства.

Он утверждает, что ходил по ночным клубам вместе с будущим американским лидером Дональдом Трампом. Они "бегали по чертовым колесам" и "прыгали по фонтанам".

Также грузинский политик признался, что однажды к нему ночью обратился олигарх Борис Березовский, который просил срочно организовать ему свадьбу с некой девушкой. По словам Саакашвили, свадьба была организована в тот же день, но не состоялась, поскольку девушка сбежала от олигарха.