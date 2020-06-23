Трамп считает, что Украина - это "стена" между Россией и США

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина стала препятствием для налаживания отношений с Российской Федерацией.

Об этом сообщил экс-советник Трампа Джон Болтон в своей автобиографической книге.

Более того, американский лидер даже предлагал, чтобы помощь Украине оказывала Организация североатлантического договора (НАТО), а не США для минимизации конфронтаций с РФ.