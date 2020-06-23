Президент США Дональд Трамп считает, что Украина стала препятствием для налаживания отношений с Российской Федерацией.
Об этом сообщил экс-советник Трампа Джон Болтон в своей автобиографической книге.
Более того, американский лидер даже предлагал, чтобы помощь Украине оказывала Организация североатлантического договора (НАТО), а не США для минимизации конфронтаций с РФ.
Президент Хорватии не примет участие в торжественных мероприятиях в российской столице 24 июня. Собирался до последнего, но внезапной сломался самолет.