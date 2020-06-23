Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что"самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся сейчас, — это не сам вирус, а отсутствие глобальной солидарности и глобального лидерства".
"Мы не можем победить эту пандемию с разделенным миром", — сказал он сегодня в ходе видеоконференции.
Хотя руководитель ВОЗ не назвал конкретных имен тех, кого он считает "виновниками разобщения мира", журналисты, принимавшие участие в мероприятии, сделали вывод:
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в ближайшее время покинет команду.