Трамп ввел новую моду – выходить из ВОЗ. Уже есть первый последователь

О намерении выйти из ВОЗ заявила Бразилия. Причина — "идеологически предвзятое поведение всемирной организации в период пандемии".

Президент страны Жаир Болсонару объявил об этом решении в эфире ТК France 24:

"США покинули ВОЗ. И правильно сделали. Мы планируем поступить так же. Если, конечно, ВОЗ не начнет работать без идеологической предвзятостинам не нужны оценки по поводу нашего здравоохранения со стороны".

То есть, Болсонару готов повторить демарш президента США Дональда Трампа, который днями ранее уже разорвал отношения с ВОЗ.

Желание одно - причины разные

Правда, Трамп сделал это, поскольку считает Всемирную организацию здравоохранения "сообщницей Китая, замалчивавшего сведения о коронавирусе", что, по его твердому убеждению, и привело в конечном итоге к пандемии.

Бразильский же лидер "оскорбился" из-за озвученного ранее организацией предупреждения о том, что снятие карантинных мер до замедления распространения коронавирусной инфекции может представлять для всей Латинской Америки серьёзный риск.

Напомним, ранее Болсонару неоднократно упрекали (в том числе и ВОЗ) в чересчур "легкомысленном" отношении к пандемии коронавируса

Ситуация с коронавирусом в Бразилии

По последним данным в стране

зарегистрировано 678360 случаев заражения,

умерли 36.078 человек

*цифры точны на момент публикации

Несмотря на то, что страна стремительно выбивается в антилидеры (прочно укрепилась на второй строке и по числу заражений, и по количеству смертей от COVID-19, уступая только США), Болсонару, продолжает требовать как можно скорее снять ограничительные меры, утверждая, что экономические последствия пандемии имеют большее значение, чем санитарно-эпидемиологические.

Последствия "легкомысленного отношения президента", считают в Бразилии, катастрофичны.

Как писала бразильская газета Folha, коронавирус, который президент страны лишь 100 дней назад называл "лёгким гриппом", теперь "убивает по бразильцу в минуту":