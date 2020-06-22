Лазаревский клуб приветствует решение об освобождении Роберта Кочаряна

Совет Международного "Лазаревского клуба" приветствует решение Апелляционного суда Армении об освобождении из-под стражи Роберта Кочаряна.

Члены клуба — вместе и по отдельности — на протяжении всей истории с задержаниями Первого Президента Нагорного Карабаха и Второго Президента Армении неоднократно выступали за отказ от политических преследований и давления на судебные органы, против самой философии сведения счетов между прошлым и настоящим, будто бы несущей собой национальное очищение. Всему свое время, — в том числе и оценкам истории. Тем более, когда речь идет о фигурах национального масштаба. И еще: "Не судите, да не судимы будете".

Люди в "Лазаревском клубе" не исключение. У нас нет монополии на истину и, тем более, желания вмешиваться во внутренние дела Армении или России. Но некоторые вещи очевидны.

В своем Обращении от 3 мая с. г., в разгар эпидемии, мы сказали: "Со всем уважением к суверенным внутренним делам и политическому процессу в наших странах, мы хотели бы подчеркнуть, что смертельная угроза — не время для внутриполитических распрей, под какими бы предлогами они не выступали. Мы и раньше не были сторонниками расколов в нашем гражданском обществе. Теперь же мы ожидаем от властей и оппозиции, от всех наших граждан объединения усилий в борьбе со злом, а не умножения поводов к саморазрушению".

Мы хотим подтвердить это и теперь. Освобождение Роберта Кочаряна — это не все выводы, которые должны быть сделаны. Маленькая Армения, как и большая Россия — слишком дороги для нас, чтобы рисковать их внутренней стабильностью, наращивать градус политического противостояния.

Предстоящий Парад Победы в Москве — хороший повод напомнить, на что способны наши народы, когда они сплочены внутренне и между собой.

Совет Международного российско-армянского "Лазаревского клуба"