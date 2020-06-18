Сторонники Порошенко устроили митинг в его поддержку

Митинг в поддержку Петра Порошенко проходит в Киеве. Его организовали у здания суда, который должен избрать бывшему украинскому президенту меру пресечения.

Среди митингующих присутствует жена обвиняемого Марина Порошенко, а также депутаты Верховной Рады, представляющие его партию "Европейская солидарность".

"Сегодня пытаются не просто сводить политические счеты, не просто делать нападки, сегодня это настоящий террор", — заявила супруга бывшего президента.

У здания суда установлен экран, на котором идет трансляция заседания. Митингующий заявили это как мирный протест. Очевидцы сообщают, что полиции немного, но улица перекрыта.

Петра Порошенко подозревают в превышении должностных полномочий и давление на подчиненных. В частности, по его требованию на должность замглавы службы внешней разведки был назначен Сергей Семочко.

Ранее "Правда.Ру" писала, что накануне в Киеве прошел митинг за отставку президента Украины Владимира Зеленского. Его устроили сторонники видеоблогера Анатолия Шария. Активисты требовали защитить конституционные права граждан, прекратить аресты и нападения на активистов.