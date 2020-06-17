Европа готовится обсудить продление антироссийских санкций. Те, что действуют сейчас, закончатся 31 июля.
Встреча лидеров европейских стран по этому вопросу назначена на 19 июня. На видеоконференции канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон представят информационное сообщение о выполнении Минских соглашений.
"Оно отвечает необходимости, которую всегда подчеркивала Италия, для политического обсуждения между лидерами прежде, чем приступить к продлению на полгода секторальных экономических санкций против России, которые истекают 31 июля, избегая при этом автоматических действий. Для Италии приоритетом остается сотрудничество с нашими европейскими партнерами для содействия полной реализации минских соглашений, которая является целью санкционного инструмента", — подчеркнул премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Напомним, что Европа не признала Крым законной частью России. Отношения между государствами испортились в 2014 году.
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