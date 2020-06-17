Италия призывает не спешить с санкциями против России

Европа готовится обсудить продление антироссийских санкций. Те, что действуют сейчас, закончатся 31 июля.

Встреча лидеров европейских стран по этому вопросу назначена на 19 июня. На видеоконференции канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон представят информационное сообщение о выполнении Минских соглашений.

"Оно отвечает необходимости, которую всегда подчеркивала Италия, для политического обсуждения между лидерами прежде, чем приступить к продлению на полгода секторальных экономических санкций против России, которые истекают 31 июля, избегая при этом автоматических действий. Для Италии приоритетом остается сотрудничество с нашими европейскими партнерами для содействия полной реализации минских соглашений, которая является целью санкционного инструмента", — подчеркнул премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Напомним, что Европа не признала Крым законной частью России. Отношения между государствами испортились в 2014 году.

Ранее в США звучали призывы ужесточить антироссийские санкции. По мнению представителей Республиканской партии, Россию нужно внести в список стран, поддерживающих терроризм.