В США предлагают ужесточить антироссийские санкции

Россию нужно внести в список стран, которые поддерживают терроризм. С таким предложением выступили республиканцы в США.

Подготовлен ежегодный доклад, который делает рабочая группа крупнейшего объединения внутри республиканской фракции в палате представителей.

"Россия, особенно в последнее десятилетие, агрессивно утверждает свою роль в качестве глобальной державы с собственным ярко выраженным намерением подорвать мировой порядок под руководством США", — говорится в докладе.

Мерой борьбы с Россией, по мнению республиканцев, могут стать новые санкции. Их предлагается ввести в отношении компаний, которые поддерживают российские нефтегазовые проекты.

Другой вариант — принять закон "О защите американской безопасности от Кремля", подготовленный сенатором Линдси Грэмом. В документе говорится о санкциях против руководства России.

Есть предложение внести Внешэкономбанк в санкционный список американского Минфина, обложить санкциями олигархов, "связанных с Кремлем": Владимира Евтушенкова, Бидзина Иванишвили, Виктора Медведчука. А в завершении нужно исключить Россию из межбанковской системы SWIFT.

Ранее "Правда.Ру" писала, что и США ждут санкции. Их может ввести Германия из-за давления американцев на "Северный поток-2".