Германия может ввести штрафные пошлины на американский газ

Глава комитета по энергетике Бундестага Клаус Эрнст заявил агентству РИА "Новости" о том, что если давление со стороны Вашингтона на "Северный поток-2" не прекратится, Германия будет вводить штрафные пошлины на американский газ.