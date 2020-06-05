Глава комитета по энергетике Бундестага Клаус Эрнст заявил агентству РИА "Новости" о том, что если давление со стороны Вашингтона на "Северный поток-2" не прекратится, Германия будет вводить штрафные пошлины на американский газ.
"Поведение США в этом вопросе больше не следует понимать как дружеский акт, оно является посягательством на суверенитет Германии и ЕС", — говорится в письменном ответе политика на запрос РИА "Новости".
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