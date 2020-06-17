Президент Польши посетит США

Военное и энергетическое сотрудничество хочет обсудить президент Польши со своим американским коллегой. Ради этого Анджей Дуда даже готов поехать в США.

Правда, приглашения пока не поступило.

"Если дойдет до такого официального приглашения, то состоится такой визит и такая встреча. Мы сегодня ждем. Если до приглашения дойдет, то есть много важных тем для обсуждения президентами", — пояснил представитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

По неподтвержденной информации, визит может состояться до конца июня. СМИ сообщают, что Трамп заинтересован в размещении американских войск в Польше.

Напомним, что 28 июня в Польше пройдут президентские выборы. На пост главы государства претендуют десять человек. Как сообщает Государственная избирательная комиссия, зарегистрированы избирательные комитеты Анджея Дуды, Владислава Косиняка-Камыша, Роберта Бедроня, Шимона Холовни, Кшиштофа Босака, Станислава Жултека, Марека Якубяка, Мирослава Пиотровского, Павла Танайно, Рафала Тшасковского. По мнению эксперта Юрия Солобозова, в Польше нет кандидатов, которые хотели бы наладить отношения с Россией.