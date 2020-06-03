Отношения Польши и России вряд ли станут теплее. Для этого необходим президент, который бы ставил себе такую цель, но среди польских кандидатов таких нет.

Об этом "Правде.Ру" рассказал директор международных программ Института национальной стратегии Юрий Солозобов.

"С точки зрения России, это не наши выборы и не наш выбор. Там нет кандидатов, которые бы активно выступали за Россию. Исключение, может быть, составит кандидат от такой радикальной националистической партии, как "Конфедерация".

Довольно мягкое отношение имеет "Крестьянская партия" к России. Но доброе отношение к России уже выглядит немыслимым для польского политического истеблишмента. Я думаю, что могла быть интересная комбинация, связанная с тем, что сейчас идут разговоры о снятии части продовольственных контрсанкций на часть польских товаров. Это хорошо бы отразилось на наших отношениях, на нашей экономике.

Здесь бы могла быть хорошая переговорная позиция с польской "Крестьянской партией", имеющая большое влияние в низах, в регионах. И это вполне возможный нормальный вариант для налаживания отношений России и Польши", — пояснил эксперт.