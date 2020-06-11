Президентом Польши хотят стать десять человек

Из 14 кандидатов на пост президента Польши четверым отказано в регистрации. Остальные собрали подписи и вовремя сдали документы.

Сбор подписей продолжался до сегодняшнего дня. Кандидатам нужно было набрать 100 тысяч. Четверым кандидатам, которые не прошли регистрацию, отказано было как раз по этой причине — после проверки подписей их количество оказалось недостаточным.

Как сообщает Государственная избирательная комиссия, зарегистрированы избирательные комитеты Анджея Дуды, Владислава Косиняка-Камыша, Роберта Бедроня, Шимона Холовни, Кшиштофа Босака, Станислава Жултека, Марека Якубяка, Мирослава Пиотровского, Павла Танайно. Десятый кандидат — Рафал Тшасковский — находится на рассмотрении.

Выборы президента в Польше пройдут 28 июня.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Польше нет кандидатов на пост президента, которые хотели бы наладить отношения с Россией. Такое мнение высказал директор международных программ Института национальной стратегии Юрий Солозобов. По его словам, главными соперниками Дуды на этих выборах станут Шимон Головня и Рафал Тшасковский.