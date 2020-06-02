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Названы главные соперники Анджея Дуды

Мир » Европа » Восточная Европа

Три главных кандидата будут сражаться за пост президента Польши. Сейчас в стране решают, когда пройдут президентские выборы.

Претендовать на место главы государства будет действующий президент Анджей Дуда. Его основных соперников "Правде.Ру" назвал директор международных программ Института национальной стратегии Юрий Солозобов.

"Сейчас говорят о трех ведущих кандидатах. Сам Анджей Дуда, который теряет голоса, у него порядка 40%. И есть независимый кандидат — это Шимон Головня. Это публицист, такой польский Зеленский. Его не принимали всерьез, но это достаточно популярный медийный персонаж, который способен разбить электоральную группу и обеспечить выход во второй тур. И Рафал Тшасковский - представитель гражданской оппозиции, гражданской платформы, мэр Варшавы, который неожиданно резко с сильным преимуществом выиграл выборы мэра. Эти три кандидата сейчас выглядят наиболее перспективными", — объяснил эксперт.

Он также отметил, что, вероятнее всего, выборы успеют организовать в конституционные сроки — до начала августа. И победит на них Анджей Дуда, потому что правящей коалиции невозможно проиграть эти выборы.

"За эти выборы будет вестись серьезная борьба. Я думаю, что будут всевозможные рычаги использованы, чтобы Анджей Дуда победил. Но ситуация неожиданно меняется с каждым днем. Предприятия выходят из карантина, предприниматели устали от длительного бездействия, отсутствия перспектив в экономике и работе, идут протесты, в том числе и массовые. И как эта накопившаяся энергия на карантине будет реализована в политическом поле, я думаю, не может предсказать никто. Очень интересная ситуация, неординарная, мы будем следить за ее развитием", — отметил Солозобов.

Ранее эксперт рассказал, что у Дуды есть серьезный "недостаток" — не самые теплые отношения с Евросоюзом и Брюсселем. А помощь "старших товарищей" Польше очень нужна, особенно в кризисное время.

польша выборы президент анджей дуда юрий солозобов
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