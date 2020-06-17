Трамп подписал указ о реформе полиции

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, приводящий в действие ряд реформ полиции:

федеральные гранты для улучшения "практической работы";

создание базы данных для отслеживания злоупотреблений со стороны должностных лиц.

Напомним, что необходимость "что-то менять" в работе правоохранительной системы США возникла на фоне волны массовых беспорядков из-за "полицейских убийств афроамериканцев".

Трамп наконец-то высказался

Долгое время президент США никак не комментировал происходящее и в продолжающихся в стране дебатах о расизме не участвовал.

И вот сегодня, выступая на ежедневном брифинге в Белом доме, высказался в защиту полиции, осудив мародеров и "анархию".