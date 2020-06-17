Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, приводящий в действие ряд реформ полиции:
Напомним, что необходимость "что-то менять" в работе правоохранительной системы США возникла на фоне волны массовых беспорядков из-за "полицейских убийств афроамериканцев".
Долгое время президент США никак не комментировал происходящее и в продолжающихся в стране дебатах о расизме не участвовал.
И вот сегодня, выступая на ежедневном брифинге в Белом доме, высказался в защиту полиции, осудив мародеров и "анархию".
"Мы должны найти общий язык, — сказал Трамп. — Но я решительно выступаю против радикальных и опасных усилий по разукрупнению и расформированию наших полицейских управлений. Без полиции вокруг будет царить хаос.
Американцы считают, и я с ними согласен, что мы должны поддержать храбрых мужчин и женщин в синем, которые охраняют наши улицы и держат нас в безопасности. А вот что мы должны сделать, так это улучшить подотчетность, повысить прозрачность и инвестировать больше ресурсов в подготовку полицейских, вербовку и вовлечение общественности".
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