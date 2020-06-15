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Пока мир отстаивает права чернокожих, в ЮАР насилуют и убивают женщин

Мир

Минувшая неделя войдет в историю Южной Африки, как "темная и позорная неделя" - в ЮАР зарегистрирован всплеск насилия в отношении женщин.

Президент страны Сирил Рамафоса выступил с заявлением после нескольких убийств женщин, в том числе 28-летней беременной на восьмом месяце женщины, которая была найдена повешенной на дереве в Йоханнесбурге в понедельник. , которая была найдена заколотой и повешенной на дереве.

Рафамоса отметил, что убийства и насилия произошли после того, как были сняты некоторые ограничения по коронавирусу, в том числе запрет на продажу алкоголя.

"Мы молчим, значит тоже виноваты"

"Культура молчания вокруг гендерного насилия должна быть прекращенаГендерное насилие процветает в атмосфере молчания. Мы не говорим о нем, считая, что это личное или семейное дело. И становимся соучастниками этого самого коварного и мерзкого преступления", - сказал президент ЮАР.

Он уточнил, со ссылкой на недавний опрос, что до 51% женщин в Южной Африке подвергались насилию со стороны тех, с кем они состояли в отношениях.

"То, как были убиты эти беззащитные женщины, указывает на бессовестный уровень варварства и отсутствия человечности, - говорится в заявлении президента. - Мы с отвращением отмечаем, что в то время, когда страна сталкивается с самой серьезной угрозой пандемии коронавируса, жестокие мужчины используют ослабленные ограничения на передвижение для нападения на женщин и детей."

В течение двух месяцев в Южной Африке была одна из самых жестких блокировок в мире.

"Гендерному насилию - жесткий бой" 

"Нам нужно понять, какие факторы подпитывают эту ужасную тенденцию и, как общество в целом, срочно заняться их устранением", - говорит президент ЮАР.

Ссылаясь на недавний случай, когда мужчина не мог быть привлечен к уголовной ответственности за якобы убийство своей подруги из-за отсутствия доказательств, он призвал людей сообщать о преступниках.

"Для сохранения веры общественности в систему уголовного правосудия необходимо, чтобы гендерное насилие было рассмотрено в срочном порядке, которого оно заслуживает, нашими общинами, работающими вместе с нашей полицией. Покаже - я уже говорил об этом ранее - ЮАР - самое опасное на Земле место для женщин",-сказал Сирил Рамафоса.

 

 

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