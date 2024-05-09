Искусственный интеллект теперь может угадывать ваш возраст по рукам

Искусственный интеллект точно определяет возраст по фото рук

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Haut.AI, лидер в разработке искусственного интеллекта для ухода за кожей, объявила о публикации нового исследования. Согласно исследованию, опубликованному на портале Experimental Dermatology, использование фотографий рук позволяет точно определять возраст человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Эван-Эймос is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Использование искусственного интеллекта для оценки возраста по характеристикам кожи становится все более популярным методом. Обычно для этих целей применяются сверточные нейронные сети, обученные на фотографиях лиц.

Тем не менее, руки также могут служить важным источником информации о возрастных характеристиках.

В рамках данного исследования были задействованы две глубокие сверточные нейронные сети, обученные на изображениях лиц и рук. Участницами исследования стали 1454 женщины из Индии в возрасте от 20 до 80 лет, представляющие разнообразные географические и демографические группы.

Результаты показали, что модели, обученные на изображениях лиц и рук, демонстрируют среднюю ошибку в предсказании возраста 4,1 и 4,7 года соответственно, с высокой степенью корреляции между предсказанным и фактическим возрастом.

Детальный анализ выявил ключевые признаки, которые влияют на точность прогнозов: для лиц это области у внутренних уголков глаз и вокруг рта, а для рук — текстура кожи суставов.

Эти данные подтверждают значительный потенциал совместного использования изображений лиц и рук для точной оценки возраста с помощью искусственного интеллекта.