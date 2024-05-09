Чему можно научить своего четвероногого друга: несколько самых эффектных трюков

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2:13
Зоосфера » Собаки

Многие владельцы маленьких собак склонны недооценивать их возможности, полагая, что обучение подходит только для больших пород. Однако маленькие питомцы часто оказываются умнее своих крупных собратьев, ведь исторически они служили компаньонами людям.

Кинологи рассказали, чему можно научить собаку
Фото: openverse.org by In Memoriam: Jakes_World is licensed under CC BY-NC 2.0.

Эти собачки умеют прекрасно читать человеческое поведение, будучи хитрыми и интеллектуально развитыми. В их маленьких телах бьются сердца настоящих хищников, и они следуют инстинктам, заданным природой.

Иногда маленькие породы могут пытаться доминировать в семье, что приводит к проблемам. Для избежания этого их также необходимо дрессировать. В дополнение к основным командам, маленьким собакам полезно учиться различным трюкам, что делает процесс весёлым и развивает их интеллект.

Вот несколько трюков, которым можно научить вашего маленького друга:

  • Принос вещей: обучите собаку приносить предметы по команде, различая их по названию.
  • Прыжки: научите собаку прыгать через препятствия, что помогает тренировать их мускулатуру.
  • Кружение: обучите собаку кружиться по команде "Вальс!" или "Кружись!".
  • Змейка: выполнение этого упражнения заключается в обходе препятствий, расставленных на земле.
  • Восьмерка: собака обходит в форме восьмерки ноги владельца или другие предметы.

Идеи для новых трюков можно черпать из цирковых выступлений или разработать самостоятельно, что будет способствовать как интеллектуальному, так и креативному развитию.

При дрессировке важно помнить:

  • Убедитесь, что собака знает базовые команды, прежде чем переходить к сложным трюкам.
  • Награждайте собаку за успехи, используя вкусняшки или похвалы.
  • Постепенно увеличивайте сложность трюков, поощряя уверенность и мастерство питомца.
  • Проявляйте терпение и давайте собаке время на освоение новых навыков.

Тренировки на различных участках улицы помогут собаке адаптироваться к разным условиям, повысить её уверенность и улучшить поведение в любой ситуации.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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