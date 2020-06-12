Сериалы на русском языке, которые производят на Украине, способствуют телевизионной индустрии и экономики.

Такое заявление сделал украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Производство большого количества сериалов — это вопрос экономики для телеканалов… Государственное агентство Украины по вопросам кино практически ни копейки не вложило в производство украиноязычных сериалов… К русскому языку приобщается экономика, связанная с возможностями продажи этих сериалов России… Для меня в этом дискурсе важно другое: если продукт производится на Украине, украинскими авторами, украинскими режиссерами, украинскими актерами и даже на русском языке — я считаю, это на благо как индустрии, так и экономики", — пояснил глава Минкульта.