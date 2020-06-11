Рейтинг Зеленского обвалился

Рейтинг Зеленского продолжает снижаться. В апреле он был 40,9%, а сейчас уже 37,6%.

Таковы данные социологического опроса, который организовал Киевский международный институт социологии. Украинцев спросили, за кого бы они проголосовали сейчас, если бы именно в этот момент шли президентские выборы.

"Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце мая — начале июня), получим следующие результаты: 37,6% проголосовали бы за Владимира Зеленского, 16,2% — за Петра Порошенко, 13,2% — за Юрия Бойко", — сообщают социологи.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, по мнению Владимира Зеленского, Петр Порошенко совершил и продолжает совершать одну серьезную ошибку — он считает себя президентом Украины. При этом бизнесмен не раз предлагал встретиться действующему президенту Украины, а при встрече настоятельно предлагал помощь. Зеленский от нее отказался, так как "не доверяет Порошенко, потому что он опытный манипулятор".