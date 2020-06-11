Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о причине увольнения главы своего офиса в феврале этого года. По словам лидера страны, Андрей Богдан слишком поменялся после доступа к власти.

"У нас внутри команды был раскол. И мы не смогли в конфигурации с Андреем работать командой. Просто не смогли… Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности. Она его сильно меняет… С властью нужно справиться, надо не меняться как человек. Надо остаться человеком и уважать других, как внутри команды, так и снаружи.

Мне не нравятся конфликты внутри команды… Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо…", — сказал Зеленский в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.