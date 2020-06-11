Депутат: Украина станет великой, если "покидается" ядерными бомбами

Неожиданный способ создания на месте современной Украины "великого и могущественного государства", которое поднимет стоящую перед Россией "на коленях старую Европу" президенту Зеленскому предложил Тарас Билан, депутат Тернопольского горсовета от партии "Европейская Солидарность".

Для того, чтобы заставить с собой считаться, уверен Билан, — Украине стоит взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.

Вот прямо так и написал политик в своем обращении к президенту, опубликованном в Facebook.

Створення «угорського» району на Закарпатті, призведе до збройного конфлікту та втрати частини території України… Радіо... Опубликовано Taras Bilan Вторник, 9 июня 2020 г.

С чего вдруг такая воинственность Одиозному политику не понравились сообщения о том, что планируется изменение административного деления в Закарпатье — там будет образован большой "венгерский" район с центром в Берегово. "Создание в Закарпатье венгерского района приведет к вооруженному конфликту и потере части Украины", — предупреждает Билан. И вот, дабы этого избежать, он не придумал ничего лучше, как И вот, дабы этого избежать, он не придумал ничего лучше, как

создать около 150 атомных и так называемых "грязных" бомб, начиненных радиоактивными изотопами,

вооружить ими 50-100 диверсионных групп,

устроить теракты возле военных объектов в столице Венгрии, а также Санкт-Петербурге и Москве (причем в данном конкретном случае Россия — непонятно — прим. ред).

Зачем?

"Мы должны объявить миру: украинцы хотят есть свой хлеб, на своей земле. А кто придет к нам с мечом — меч и погибнет! Слава Украине!", — заключил "патриот", нимало не смущаясь тем фактом, что в Береговском районе Закарпатья — так исторически сложилось — компактно проживают этнические венгры.

А, может, просто, Билан об этом не знает?