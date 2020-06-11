Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Синоптики отметили слишком большое количество осадков в Москве
Amazon ввела мораторий на использование системы распознавания лиц
У ликвидаторов последствий ЧС в Норильске COVID не обнаружили
Латвия поняла: шутки кончились - Россия "забрала" грузовой транзит
Нарколог: в алкоголизме Ефремова виновато его окружение
Работать 1 июля будет выгодно - Совфед гарантировал двойную оплату
Столичные медики прибыли в Дагестан
Бельгийскому принцу грозит штраф за вечеринки в Испании
У россиян с карт списали пособия на детей в счет долгов

Депутат: Украина станет великой, если "покидается" ядерными бомбами

Мир » Бывший СССР » Украина

Неожиданный способ создания на месте современной Украины "великого и могущественного государства", которое поднимет стоящую перед Россией "на коленях старую Европу" президенту Зеленскому предложил Тарас Билан, депутат Тернопольского горсовета от партии "Европейская Солидарность".

Для того, чтобы заставить с собой считаться, уверен Билан, — Украине стоит взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.

Вот прямо так и написал политик в своем обращении к президенту, опубликованном в Facebook.

Створення «угорського» району на Закарпатті, призведе до збройного конфлікту та втрати частини території України… Радіо...

Опубликовано Taras Bilan Вторник, 9 июня 2020 г.

С чего вдруг такая воинственность

Одиозному политику не понравились сообщения о том, что планируется изменение административного деления в Закарпатье — там будет образован большой "венгерский" район с центром в Берегово.

"Создание в Закарпатье венгерского района приведет к вооруженному конфликту и потере части Украины", — предупреждает Билан.

И вот, дабы этого избежать, он не придумал ничего лучше, как
  • создать около 150 атомных и так называемых "грязных" бомб, начиненных радиоактивными изотопами,
  • вооружить ими 50-100 диверсионных групп,
  • устроить теракты возле военных объектов в столице Венгрии, а также Санкт-Петербурге и Москве (причем в данном конкретном случае Россия — непонятно — прим. ред).

Зачем?

"Мы должны объявить миру: украинцы хотят есть свой хлеб, на своей земле. А кто придет к нам с мечом — меч и погибнет! Слава Украине!", — заключил "патриот", нимало не смущаясь тем фактом, что в Береговском районе Закарпатья — так исторически сложилось — компактно проживают этнические венгры.

А, может, просто, Билан об этом не знает?

Последние материалы
Депутат: Украина станет великой, если "покидается" ядерными бомбами
Синоптики отметили слишком большое количество осадков в Москве
Луганские шахтеры объявили голодовку под землей
Amazon ввела мораторий на использование системы распознавания лиц
У ликвидаторов последствий ЧС в Норильске COVID не обнаружили
Латвия поняла: шутки кончились - Россия "забрала" грузовой транзит
Парубий: Вакарчук утопит Украину отнюдь не в "Океане Эльзы"
Нарколог: в алкоголизме Ефремова виновато его окружение
Секреты Skype — общайтесь как профессионал
Работать 1 июля будет выгодно - Совфед гарантировал двойную оплату
Популярное
Российский шоу-бизнес
Долинский дал советы Ефремову, как вести себя в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, отсидевший четыре года в тюрьме, рассказал о том, что ждет Михаила Ефремова в заключении.

Долинский дал советы Ефремову, как вести себя в тюрьме
У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса
Российский шоу-бизнес
У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса
Российский шоу-бизнес
Известный сатирик Трушкин умер от коронавируса
Российский шоу-бизнес
Миро: в эфире "Пусть говорят" появилась фейковая жена Сергея Захарова
Игорь Буккер Миша Ефремов как лицо русской безнаказанности Игорь Буккер Василий Амирджанов Расовые разборки вызвали смысловую идиосинкразию Василий Амирджанов Рустем Сафронов В США грядут перемены после протестной волны Рустем Сафронов
Комментарии
У россиян с карт списали пособия на детей в счет долгов
Депутат: Украина станет великой, если "покидается" ядерными бомбами
Латвия поняла: шутки кончились - Россия "забрала" грузовой транзит
Ефремов пытался покончить с собой
Нарколог: в алкоголизме Ефремова виновато общество вокруг него
Матвиенко: "Дети - важнейший приоритет государственной политики"
Профессор ВШЭ: Фонд национального благосостояния тратить пока нельзя
Нарколог: в алкоголизме Ефремова виновато общество вокруг него
Работать 1 июля будет выгодно - Совбез гарантировал двойную оплату
Матвиенко: "Дети - важнейший приоритет государственной политики"
Ефремову "простят" наличие кокаина и марихуаны в крови
Ефремов пытался покончить с собой
Коллекторы начали "охоту" на беднеющих россиян
Глава ЦБ затронула тему восстановления экономики страны
Матвиенко: "Дети - важнейший приоритет государственной политики"
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Иосиф Пригожин похвастался новым автомобилем
Соловьев назвал Ефремова "пьяной тварью и убийцей"
Соловьев назвал Ефремова "пьяной тварью и убийцей"
Ефремов пытался покончить с собой
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ