Аналитик: Лукашенко всегда меняет правительство перед выборами

При подготовке Белоруссии к новому политическому курсу, в стране всегда меняют правительство. Для Александра Лукашенко в предвыборный период это стало уже традицией.

Так объяснил резкую отставку кабинета министров Белоруссии научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, политический аналитик Алексей Дзермант.

"На самом деле особо ничего неожиданного не было в отставке правительства. Просто перед какими-то судьбоносными моментами в жизни страны, когда определяется курс на следующий этап развития, обычно Лукашенко меняет премьера и правительство. Это, в принципе, такая традиция. Потому что за курс социально-экономический отвечает, прежде всего, глава правительства, он как бы управляет экономикой в большей степени. И поэтому, очевидно, что сейчас нужно, наверное, мобилизоваться в какой-то степени, возможно, перейти к каким-то методам кризисного управления", — пояснил эксперт.

Он отметил, что сейчас в правительстве нужны люди, которые умеют себя проявить в кризисный момент.

Новый премьер-министр

Также Дзермант оценил назначение на пост премьер-министра Романа Головченко.

"Не очень ожидаема кандидатура Романа Головченко. Он все-таки оставался в большей степени в тени. С одной стороны, он кадровый дипломат, обучался в Москве в МГИМО. Это значит, что у него, наверняка, хорошие связи с Россией, что сейчас немаловажно. Во-вторых, он возглавлял фактически военно-промышленный комплекс, то есть в курсе того, что происходит в ядре нашей экономики в промышленности, конкретно в военной промышленности. Плюс он имеет опыт контактов, в том числе, с Ближним Востоком, куда Беларусь продает вооружение. То есть все это показывает на то, что все его связи и компетенции в этот момент могут быть востребованы", — сказал аналитик.

Он пояснил, что не стоит ждать каких-то рыночных либеральных реформ, сейчас для этого не лучшее время. А вот чего стоит ждать, по мнению эксперта, так это усиления промышленного ядра Белоруссии и улучшения экономических отношений с Россией.

Напомним, что 3 июня Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Сергея Румаса. А 4 июня назначил нового премьера Романа Головченко.