В Белоруссии назначен новый премьер-министр

Роман Головченко будет руководить новым кабинетом министров в Белоруссии. Президент Александр Лукашенко назначил его на должность премьер-министра.

Ранее Головченко занимал пост главы государственного военно-промышленного комитета. В кресле премьера он сменил Сергея Румаса, который возглавлял белорусский кабмин с 2018 года.

Накануне Александр Лукашенко отправил правительство в отставку. Он пообещал, что новый кабинет министров будет собран до 9 августа, когда в стране пройдут президентские выборы. Глава республики отметил, что революционных решений не планируется, большинство министров останутся на своих местах. Сообщалось, что формирование нового правительства в Белоруссии шло последние несколько месяцев.

Ранее "Правда.Ру" предупреждала, что Лукашенко сделает еще много громких заявлений. Такое мнение высказал эксперт по Белоруссии Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец. По его словам, громкие заявления по России позволяют белорусскому лидеру привлечь к себе внимание, что ему просто необходимо на фоне приближающихся выборов, на которых Лукашенко будет баллотироваться на пост президента уже в шестой раз.