Руководитель колледжа полиции Майк Каннингем и глава Ассоциации инспекторов полиции Пол Гриффитс заявили о том, что британская полиция поддерживает участников протестов, которые проходят по всему миру в связи с гибелью Джорджа Флойда.

"Мы в абсолютной степени поддерживаем всех, кто по всему миру испытывает ужас и напуган тем, как погиб Джордж Флойд. Виновные должны быть привлечены к ответственности и преданы суду…

Мы знаем, что люди хотят, чтобы их голоса были услышаны. Право на законный протест является ключевой частью любой демократии, а это британская полиция поддерживает и обеспечивает", — говорится в совместном заявлении.